宜蘭縣三星鄉長李志鏞因涉《貪汙治罪條例》，5月17日地院裁定羈押，高院22日駁回抗告，李志鏞收押禁見2個月確定，昨有網路媒體流出檢廉監聽譯文，並指李志鏞買春等內容，李志鏞子女今天（26日）發布聲明喊冤，批莫名的黑手詆毀父親，名譽、人格遭扼殺，強調「莫讓黑手代替法治，抹黑變為真相。」

聲明指出，李志鏞從政多年，不貪不取為公付出，但政治肅殺氛圍，讓李志鏞蒙受不白之冤與巨大誤會，家人隱忍痛苦，尊重司法不發一言，堅信清白是需要時間與證據證明，終會水落石出還李志鏞清白。

但莫名的黑手一再藉由各種方式迫害詆毀，藉由因偵查不公開未能澄清的機會，故意經由少數媒體及社群平台追殺，呼籲大家以正對不正，支持李志鏞在此艱困時機能獲得公平程序對待，而非未審先判經由錯誤資訊以流言先扼殺清白。

聲明指出，5月16日清晨6點多，多名廉政官持搜索票至家中，將李志鏞帶往縣調站製作筆錄，但筆錄沒完成就看到媒體大肆報導，是否有帶風向的動機或意圖？

聲明痛批，5月25日有網路媒體違反偵查不公開，提出檢廉監聽通話譯文，以虛構的事實汙衊李志鏞，對李志鏞及其家人大撲殺，如果涉及犯罪不是應該靜候司法偵查？何須提前開槍？

聲明指出，所謂偵查不公開、無罪推定，是否在李志鏞的案件中仍有適用？因此沉重也鄭重呼籲，莫讓黑手代替法治，抹黑變為真相，媒體取代司法的悲劇發生在李志鏞身上，給李志鏞一個公平證明自己清白的機會。