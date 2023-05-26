高雄市劉姓男大生22日下午騎車經過鼓山區時，轉彎不慎與對向白色賓利轎車對撞，賓利車駕駛無礙，男大生則傷重送醫急救，25日不治。男大生遺體今（26）日下午於殯儀館進行相驗，初步確認死因爲外傷性顱腦損傷及顏面骨折。

警消22日下午獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起嚴重車禍，一名機車騎士倒臥在馬路中央，好心人士不忍，幫忙撐傘戒護，直到消防隊救護人員到場接手搶救送醫。

警方調查發現，劉男當時騎乘機車沿裕誠路行駛，綠燈左轉華榮路，不明原因與對向的30歲李姓男駕駛的白色賓利轎車直接對撞，劉男機車當場全毀，人噴飛倒臥路中間，頭部、身體多處受傷，李男則無大礙。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應。

劉姓男大生到院後生命狀況一直不穩定，仰賴儀器續命，且有成為植物人的可能。家屬昨天上午忍痛做出放棄急救的決定。

男大生遺體今日下午於殯儀館進行相驗，初步確認死因爲外傷性顱腦損傷及顏面骨骨折。男大生家屬在場悲痛欲絕，過程中家屬頻頻拭淚，場面哀戚。肇事李姓司機也到場，表情有點沮喪沒有多說。

李男則為司機，當時正要替老闆開去保養廠。發生此意外，後續除了負擔百萬元的維修費之外，還將面臨過失致死的刑責。