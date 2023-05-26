味全龍「龍王」王維中26日隨隊來到新莊棒球場，賽前與總教練葉君璋傳接球，「他看起來比去年任何時刻都好，看得出來手臂是有力量的。」王維中明天上一軍，將從牛棚出發，王維中也說自己已經準備好了，「畢竟前2年常受傷經驗豐富，知道傷癒復出後從牛棚出發。」

王維中在經典賽後出現膝蓋受傷的情況，沒能趕上開季，5月17日起在二軍進行3場復健賽，最多投2局，25日最後1場復健賽對統一獅先發1局被敲3支安打、1K，失3分（2責失），今天則到新莊與一軍會合。

今天賽前王維中先與葉君璋進行傳接球，葉總也給予極高評價，「他現在比去年的任何時刻都好，看得出來他的手臂是有力量的，不知道是不是因為跟我丟，才這麼用力，但他去年有時候手看起來好像沒那麼順暢。」

王維中則認為，身體狀況持續進步中，復健過程中也都有持續保持投球，所以球感沒有不見太多，這3場復健賽他球速自評感覺不錯，身體回饋也都是一次比一次更好。

但王維中也坦言，跟葉總傳接球會更謹慎，「因為他是捕手出身，可以幫我看球的品質，腎上腺素、專注度是真的有比較高一點。」

回台這幾年王維中大小傷勢不斷，這次又因為膝傷沒能趕上開季，他坦言心情一定會低落，每次受傷都有會「怎麼會」、「又來」、「還來」等想法，但好在自己心態仍保持正面。

有了過去受傷經驗，王維中知道這次傷後復出同樣會從牛棚開始，但與過往不同的是，這次教練團將不會提前告知他要投第幾局，「這次就隨時待命。」

因傷缺席了上半季一半賽程，王維中終於在一軍與哥哥王躍霖會合，他說：「剛剛我在休息是遇到他，我就跟他說：『兄弟，從小到大終於第一次一起在一軍了，不然之前都只有訓練時才在一起。」