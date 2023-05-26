新北市永和區72歲王姓婦人年前透過妹妹結識76歲陳姓、70歲游姓男子，2男疑自稱「小英之友會」會員，向王婦謊稱在海洋基金會存有一筆鉅款，領出款項後將用於公益，但需先支付手續費，詐騙王婦若投資，事後可分得120億元，王婦信以為真，陸續交付70餘萬後察覺有異，經向永和警分局報案，警方昨（25）日將陳、游2嫌逮捕，依詐欺罪嫌送辦。

據了解，2嫌向王婦誆稱在海洋基金會存有鉅款，但為了支助台灣有理想的青少年，並改善台灣目前經濟困境，故有意將款項領出，但領出需要先支付手續費，2人因手頭欠缺資金，故尋求王婦投資，承諾事成後分予王婦120億元。

最初王婦信以為真，陸續交付70餘萬元後，發現2嫌不斷巧立名目向她拿錢，心生疑竇向警方報案。

王婦告知警方，已與陳嫌約定25日在板橋區三民路交錢，員警遂前往埋伏，當場逮捕陳嫌，隨後循線至台北市中正區衡陽路逮捕游嫌。偵訊後，全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。