價值1700萬賓利也被撞到車頭凹陷，維修費破200萬；律師表示，肇責較大的男大生家屬可透過拋棄繼承、限定繼承避免賠償。（翻攝畫面）

高雄一名男大生22日騎車轉彎時遭公車擋住視線，與對向賓利車相撞，摔飛頭部重創，恐成植物人，家屬昨放棄治療；價值1700萬賓利也被撞到車頭凹陷，維修費破200萬；律師表示，肇責較大的男大生家屬可透過拋棄繼承、限定繼承避免賠償，賓利車駕駛若能取得和解，過失致死可能緩起訴。

據三立新聞網，律師李茂增說，男大生騎機車未禮讓直行車就左轉，賓利車則未注意前方車況，仍有部分肇責，駕駛目前被依過失致死函送；律師稱依照實務經驗，檢方會讓雙方進行損害賠償協商，若達成和解，檢方基本上會從寬，甚至緩起訴，反之若協商破局，駕駛就很可能被起訴。

價值1700萬賓利也被撞到車頭凹陷，維修費破200萬；律師表示，肇責較大的男大生家屬可透過拋棄繼承、限定繼承避免賠償。（翻攝照片）

至於賓利車車頭凹陷，車主當初以1700萬購入，維修費用恐破200萬，如果依肇責比例，男大生的家屬恐怕需負擔一大筆金額，律師表示因男大生已死，家屬可使用拋棄繼承或限定繼承，就不用賠償費用。

該名死者男大生22日騎車行經鼓山區裕誠路、華榮路口時，因跟著前方公車車尾準備轉彎，遭擋住視線，左轉過程遭對向一輛賓利車撞飛，一度飛到對方車頂後重摔，頭部重創，到院後生命狀況一直不穩定，仰賴儀器續命，且有成為植物人的可能，家屬昨上午忍痛做出放棄急救決定。而賓利車駕駛為車主的司機，當時正要替老闆開去保養廠，未來恐將面臨過失致死刑責。