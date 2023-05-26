微型電動二輪車已掛牌納管，桃園監理站與桃園市交通局、勞動局、警察機關及各工業區服務中心輔導辦理微電車掛牌，目前桃園已經完成4929輛。監理站指出，路邊稽查微電車違規率約3成，違規項目多為更改燈光、無後照鏡、加裝後踏板及雙載等。

監理站說，微電車去年11月30日起領牌納管，桃園已經領牌4929輛，公路總局為鼓勵車主申請牌照，今年底掛牌者，可免繳牌照規費450元。另外緩衝期至明年11月30日，若屆期尚未申辦，將處3600元罰鍰，並禁止行駛。

桃園監理站站長黃成民表示，監理站將不定期會同桃園市警察局實施路邊稽查，經統計，路邊稽查微電車違規率約30％，違規項目多為更改燈光、無後照鏡、加裝後踏板及雙載等，呼籲車主多加注意。監理站補充，微型電動二輪車違規同樣有相關罰則，如更改燈光、加裝後腳踏板、無後照鏡、雙載為300元，其餘如擅自改裝，最高可罰5400元罰鍰。

警方說明，新購買的微型電動二輪車皆須領牌才能上路，至於新法通過前已經購買，尚未掛牌者，違規同樣會被開罰，僅科技執法部分，因為尚未掛牌，無法取締。不過員警在路邊攔停，同樣可以開罰駕駛人。

監理站也提醒，微型電動二輪車駕駛需佩戴安全帽、不得載人、酒駕，同樣需投保汽機車責任險，若未投保，可開罰750元至1500元罰鍰。