「特教生教育不容忽視！」新北市議員黃淑君指出，新北市特教資源不足，各級特教班級數分配不均，學齡前特教班更僅有48班，要求市府應檢討特教班級的設置分配，教育局回應，學齡前特教班將依需求持續增班，強調新北重視特教投資，過去4年特教增班超過五都總和，每年增加2億元預算。

黃淑君說明，新北市111學年度各級特教班級數分別是，學齡前特教班48班、國小特教班456班、國中特教班178班、高中特教班110班，且高中班級數大多是林口特教學校，而非分散在各區，導致孩子求學困難。

黃淑君認為市府應積極檢討特教班級的設置，尤其是學齡前及中等教育的資源分佈，讓孩子的受教權受到保護，而孩子也可以在有系統的教育協助下，無縫銜接社會，讓特教的孩子也能生活自理，提高工作能力。

新北市教師會理事長林松宏表示，建議學前特教班應盤點廣設，增加公立早療資源；國小特教班要降班級學生人數，增加更多特教助理人員正式及臨時人力；國中要關注特教學生在普通班的適應問題，並視中重度學生的人數，建議增設集中式特教班；至於高中特教應盤點林口特教學校及其他高中職特教班設置類別及數量，提供更多轉銜社會的支持資源。

新北市教育產業工會理事長吳添寶認為，新北市高中職以下有2萬多名的身心障礙學生，新北市卻僅有1所特教學校，特教資源顯然不足，特教生還是要有專屬的特教資源，保障其受教權。

教育局回應，新北市高中特教班有13校設置共班90班，可安置學生數1260名，高於申請學生數，並依行政區位置規畫就近入學建議區，提供名額供就學區內國中身障畢業生就近入學。

而學前特殊教育依照需求持續增班，現有學前特殊教育班計89班，其中集中式特教班36班、分散式資源班12班及學前巡迴輔導班41班。108-111學年度已完成增設學前特教班10班，未來規畫於112-115學年度再增設18班，並每年依鑑定安置情形，評估實際需求與供給狀況，調整及規畫設置區域。

教育局指出，將持續增加員額提供優質特教服務，過往4年增班數超過其他五都總和，提供更多資源妥善就近照顧每個學生。此外，學校除有專任教師助理員，也可專案申請時數，另在物理、職能及語言治療的服務人數近萬人，人次全國最多，提供特教學生最適切與高品質的服務。