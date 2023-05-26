下個月就是端午節了，京站時尚廣場線下以及線上Qonline即日起至6/25推出「初夏好食節 食在出粽」端午特別企劃，預購滿千就送美食優惠券以及到京站取貨送美食8.8折券優惠。

四喜鮮肉粽 (5入)，325元。（京站提供）

京站備了百樣南北端午粽，特別推薦的名粽有京站獨家販售信維市場人氣美味湖州粽「四喜肉粽」5款招牌肉粽，其中排骨粽以及鮮肉蛋黃粽上架不到5天即熱銷完畢，其他還有鮮肉粽 (5入)，325元、豆沙餡飽滿，甜而不膩的豆沙粽 (5入)，325元、內含滿滿餡料的八寶紫米粽 (5入)，400元。

十味觀廣式荷葉臘味粽禮盒(粽子270gx2顆+四神湯600g份)，原價888元，特價688元。 （京站提供）

國民阿嬤陳淑芳推薦端午節好禮「十味觀」，年年銷售一空、口碑爆棚的廣式臘味粽，增大為每粒270g，並改用荷葉包粽，增添清香口感；再搭配庶民美食-四神湯，廣式荷葉臘味粽禮盒(粽子270gx2顆+四神湯600g/份)，原價888元，特價688元

Mia C’bon石門農會十八王公肉粽(10入)，原價438元，特價388元。（京站提供）

超市Mia C’bon推出，石門農會十八王公肉粽(10入)，原價438元，特價388元，一顆40元有找。艾喫雞冷海南雞肉粽禮盒(6入)，原價600元，特價545元；祥和蔬食三杯素粽(4入)(原味/辣)+髮菜素翅羹湯，原價1000元，特價888元。

Mia C’bon祥和蔬食三杯素粽(4入)(原味辣)+髮菜素翅羹湯，原價1000元，特價888元。（京站提供）

除了鹹粽，京站也有多家甜粽提供消費者選擇，其中有京站獨家販售的順成蛋糕冰粽(8入)推薦價400元/袋，口味含紅豆、芝麻、花生、綠豆沙牛奶各二入。Mia C’bon，紅豆食府甜心冰粽組(9入)，原價508元，特價458元，含超人氣心太軟冰粽，綿密的紅豆泥和紅豆粒包裹著Q彈麻糬；脆酷花生冰粽，以濃郁花生餡搭配花生碎顆粒，香脆的口感；珍珠奶茶冰粽，大小朋友都喜愛。

順成蛋糕冰粽 (8入)推薦價400元/袋。（京站提供）

特別的是，一之軒推出由冠軍師傅張世彬發揮巧思，採用 OmniPork新餐肉製成，兼具創意、美味、友善、環保的御品麵包粽(紅豆麻糬/香菇打拋豬)，推薦價 135元。八月堂，首創將可頌「命粽註定可頌」打造成充滿節慶氛圍的粽子形狀，並擠入不含色素綿密芋泥和濃醇鹹香奶黃金沙，酥鬆奶香可頌結合鹹甜濃香內餡，獨特粽子形狀隱含祝福考生命中註定成功的美好寓意，6/2-7/16開賣，推薦價69元。