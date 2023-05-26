後疫情的節慶送禮商機帶動下，端午粽禮買氣已提前出現，Global Mall環球Online觀察到今年端午粽子預購呈現3趨勢：買氣提前熱、消費M型化及多元創意口味接受度高，今年預購時間提前，專區一上線買氣就相當熱絡，訂購組數為2~10組，目前業績已較去年成長20%。

上海鄉村「松露菜飯粽」3入原價999元、優惠價699元。(​​Global Mall 提供)

Global Mall環球Online即日起至6月13日推出「端午慶粽香禮專區」預購，今年祭出3大好康、4大主題，好康包括優惠下殺7折起、指定商品領券再享9折，同時還推有便利服務，可選擇「美食到店取」線上下單、分店快取，或是指定商品滿699元享宅配免運費。

除了超值好康，看準多元送禮需求，環球Online今年網羅星級飯店、米其林餐廳、人氣品牌及排隊老店推出4大主題，「澎湃山珍海味」鮑魚干貝、龍蝦、烏魚子、東坡肉奢華入餡，體驗味蕾升級的「新奇創意風味」則有泰式蝦醬、松露菜飯、麻油雞變身粽子，以及經典不敗的「老字號古早味」囊括各式南北粽、客家粿粽、湖州粽，還有消暑必吃的「特色冰甜粽品」，共計超過200款端午粽子、伴手禮禮盒，品項擴增近3成，各式琳瑯滿目選項、線上輕鬆選購，預計今年整體端午業績有望成長逾2成。

台北新板希爾頓酒店「金兔躍雲端禮盒」6入推薦價1,490元、領券享9折。(​​Global Mall 提供)

根據Global Mall環球Online調查，甩開疫情陰霾的第一個端午節，消費呈現M型化，除了單顆百元的老店經典粽子熱賣，2000元禮盒、單顆上看400元的米其林餐廳鮑魚干貝粽或飯店、星級光環加持的粽子同樣熱銷，加上今年端午連假達4天，送禮需求大增，能展現創意、高話題性的多元粽子口味也獲青睞，其中以異國風味粽子大受歡迎、銷量也呈快速增長。

創意風味粽近年也大受歡迎，瓦城「Thai x Shann嚴選飄香粽6入組」推薦價980元、領券享9折、限新北中和店自取，包括獨特滋味的泰式蝦醬肉粽、醇厚麻油雞肉粽，還可選擇椰香榴槤粽或芋香紫米粽，濃鮮絕配又具創意味；上海鄉村「松露菜飯粽」3入原價999元、優惠價699元，將熱賣的上海菜飯加入La Rustichella義大利頂級松露醬，巧妙展現中西融合香氣及口感。

台北美福大飯店「美福粽饗宴禮」7件組原價2420元、優惠價1460元。(​​Global Mall 提供)

精緻且具巧思的台北美福大飯店「美福粽饗宴禮」7件組原價2420元、優惠價1460元，不僅有上海菜飯化身為干貝滬杭菜飯粽子，還有麻辣牛三寶粽，此外還有經典北部粽、八寶甜粽及將軍澳凍奶茶，特別的還有素食南洋風粽禮，熱浪島「素食咖哩叻沙粽-蜜汁叉燒/猴頭菇口味」5入原價710元、優惠價650元，咖哩叻沙配上Q彈猴頭菇或鹹甜蜜汁味的豆類、菇類，口感多層次，充滿異國風味。

熱浪島「咖哩叻沙粽-蜜汁叉燒或猴頭菇口味」5入原價710元、優惠價650元。(​​Global Mall 提供)

古早味經典粽包括蔡萬興老店「湖州鮮肉粽5入+湖州豆沙粽5入」，原價1550元、優惠價1450元；同樣以湖州粽聞名的還有九如商號「湖州鮮肉蛋黃肉粽」，5入原價889元、優惠價789元。各有擁護者的台灣南北粽，有石門農會「田媽媽南部粽」，10入原價900元、優惠價799元，台北人宵夜場老味道的阿桐阿寶「懷舊經典肉粽」5入原價735元、優惠價635元。此外，還有南門市場立家湖州粽、內灣老街知名的詹阿姨野薑花粽、竹南懷舊肉粽推出的懷古蚵乾粽、大甲王記古早味家鄉粽等。

綠原品鹹、甜素粽，甜粽為「桂花珍珠粽禮盒」3入原價699元、優惠價499元。(​​Global Mall 提供)

除了肉粽，當然少不了還有清爽的冰、甜粽，振頤軒「端午節包泥粽8入禮盒」原價420元、優惠價399元，限桃園A8店自取；還有紅豆食府「甜心冰粽禮盒」9入原價920元、優惠價658元，超人氣的紅豆心太軟包裹著Q彈麻糬，或是珍珠配上香濃奶茶，以及花生餡加上碎顆粒。綠原品「桂花珍珠粽禮盒」3入原價699元、優惠價499元，紫米內餡搭配芋頭泥、紅棗、黃金薯、鳳眼果等，香甜細緻口感，夾帶著淡淡桂花香。