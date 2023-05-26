台灣向美國採購的66架F-16V戰機，首批交付日期延到明年第三季；而美國提供5億美元的軍事援助一批援台FIM-92肩射式剌針防空飛彈，已秘密抵台。前立委郭正亮表示，可以從事海面作戰的F-16V，這麼重要的不趕快給，卻反而先給刺針飛彈，先後次序不是很奇怪嗎？也更容易讓人相信，美國優先給台灣城鎮戰的裝備。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國軍購交件太慢了，所以先實施這種行為，而美國緊急給予彈藥的，也只有烏克蘭跟台灣。

郭正亮接著指出，因為F-16V不是只有台灣買，韓國也買了134架，還有巴林、摩洛哥；美國延遲交機，4個國家是否也有同樣的狀況，還是只有特別針對台灣，國防部應該回答清楚。

郭正亮指出，飛機升級加上新機購買，大概有200架，而可以從事海面作戰的F-16V，這麼重要，美方卻不趕快給，反而先給刺針飛彈，先後次序不是很奇怪嗎？刺針飛彈應該給烏克蘭，F-16應該給我們。美國內心可能有一些想定，恐怕美國不認為F-16V應該優先給台灣，巴林已經拿到了，韓國2017年訂的134架，已開始陸續到了，我們什麼時候才會給，這才是國防部該去問的問題。

郭正亮認為，如果是這樣，更容易讓人相信，美國優先給台灣城鎮戰的裝備。怪不得急著讓義務役恢復一年，海岸守備隊、警察也要受軍訓，而軍訓60％都是城鎮戰。