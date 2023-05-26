針對立院三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，屏東立委蘇震清稍早受訪表示，他也贊成排黑條款，但第26條「黑金槍毒」終身不得參選部分，他認為修得太過，有違反無罪推定、甚至有違憲之虞，令人遺憾。

據了解，今天通過的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，就是確定第26條增列曾犯「黑、金、槍、毒」，以及國安三法、反滲透法、洗錢防制法等，經有罪判決確定，或受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定者，都不得登記為候選人。

對此，蘇震清說，他也贊成排黑條款，但第26條「黑金槍毒」終身不得參選部分，他認為修得太過，有違反無罪推定、甚至有違憲之虞，且上月開會時各黨委員一致認為違憲、決定不予增列，沒想到短短1個月內就因政黨協商又搬回來，實在令人遺憾。

他說，「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」一項，是從《總統副總選統選舉罷免法》修正草案中擴大加入，但選罷法是適用所有公職人選舉、一體適用，而總統有豁免權，所以這也有違反比例原則的問題。

他強調，修法是要把法條修成大家適用的，而不是以政治為考量在修法，這會令人詬病，他相信會有人提出釋憲。

至於自己會不會提釋憲？他說，他不會，也不會有什麼進一步的動作，他目前雖然不能參選，但他還是會持續服務屏東鄉親，不會忘記向鄉親許下的承諾。