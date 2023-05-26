台中市大里區瑞城國小4年級首度進行黃金刮畫創作，歷時近4周，用竹籤和針刻筆一筆筆刻畫出華麗而繁雜的作品。（潘虹恩攝）

瑞城國小藝術與人文教師陳鈴蘭表示，《無ㄒㄧㄢˋ可能》一方面呼應孩子利用竹籤、針刻筆一筆筆刻畫出許多線條完成作品，一面也傳遞給孩子「不要被框架侷限，展現無限可能」的理念。（潘虹恩攝）

鄰近畢業季，學校老師們一同布展，將布告欄打造成一幕「金光閃閃」的作品牆，孩子與師長們藉《無ㄒㄧㄢˋ可能》為題，祝福6年級孩子「開啟人生無限可能」。（潘虹恩攝）

台中市大里區瑞城國小4年級藝術老師合作，帶領學生首度進行黃金刮畫創作，學生們歷時近4周，用竹籤和針刻筆一筆筆刻畫出華麗而繁雜的作品，即日起於瑞城國小校園穿堂展出，主題《無ㄒㄧㄢˋ可能》不但傳達創作不受限的理念，同時也祝福即將畢業的6年級「開啟人生無限可能」。

瑞城國小藝術與人文教師陳鈴蘭表示，她很喜歡帶領孩子進行不同媒材的創作，刮畫操作簡單、好上手，而畫中細線和粗線的變化很美妙，孩子也能學習耐心、細膩完成作品；刮畫較常見彩色搭配，這次特別挑選黑、金色相搭，細部的效果會被更凸顯出來。

陳鈴蘭說，她以「飛禽走獸」發想，找到各樣動物的影片和資料，帶領孩子認識不同動物的樣貌，也鼓勵孩子自由創作、搭配，呈現作品的獨特性。《無ㄒㄧㄢˋ可能》一方面呼應孩子利用竹籤、針刻筆一筆筆刻畫出許多線條完成作品，一面也傳遞給孩子「不要被框架侷限，展現無限可能」的理念；這次看到每位孩子的作品每幅都有不同發想，真的做到無限可能，也令她相當精艷。

4年級的黃琮益說，他畫的是普通的鳥類，結合不同圖騰創作，這是他首次嘗試這種畫畫方式，其中困難的是筆畫較細的地方要很專注，因為一眨眼就可能會畫錯，卻不能復原，完成作品很有成就感，非常開心。

4年級的陳品瑄則說，她畫的是冰島的國鳥「海鸚」，其中結合纏繞畫的元素呈現臉部和翅膀。過程中要非常耐心，才能將海鸚的毛畫出來，畫畫主題結合各樣不同的動物也讓她更學習到不同動物的習性和棲地，希望未來有機會帶媽媽一起去冰島旅行。

由於鄰近畢業季，學校老師們一同布展，將布告欄打造成一幕「金光閃閃」的作品牆，孩子與師長們藉《無ㄒㄧㄢˋ可能》為題，祝福6年級孩子「開啟人生無限可能」。