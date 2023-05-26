日本媒體報導，關東地區千葉縣週五（26日）傍晚發生規模6.2地震，最大震度為千葉縣東北部與茨城縣南部5弱。東京也有部分地區震度3有搖晃感，成田機場一度關閉所有跑道20分鐘。東京電力公司福島縣第一、二核電廠已確認無異常。千葉縣JR鐵路多線一度暫緩運行。

根據日本氣象廳資訊，這起地震發生於週五晚間7時3分（台灣時間晚間6時3分），震央位於千葉縣近海，規模6.2，深度50公里。日本本州多縣均有感，北起宮城縣、山形縣，南至靜岡縣、山梨縣，震度介於2到3。最大震度為茨城縣神栖市、千葉縣的銚子市與旭市，震度為5弱。

日本放送協會（NHK）報導，目前無需擔心地震會引發海嘯。東京電力公司福島第一、第二核電廠正在確認有無異常，其中一處的震度為3；稍晚第一、第二核電廠已確認數值無異常。

成田機場晚間7時5分關閉A、B跑道檢查有無異常，7時25分完成所有跑道檢查恢復運作。羽田機場則未受影響。

JR東日本千葉縣內鹿島線、久留里線、總武本線、外房線、東金線、成田線暫時停駛檢查；內房線已於7時30分復駛；茨城千葉私鐵路鹿島臨海鐵路部分路段也暫停營運，以便執行路檢。東北、上越、北陸各新幹線經短暫停止運行後，已於7點12分恢復運行，相關列車最多延遲10分鐘。東京地鐵短暫停止營運3分運作。

民眾紛紛在社群平台發布地震相關貼文。位在茨城縣的網友表示，筑波當地行駛的電車一度緊急停車，之後恢復行駛。網友並拍下列車在筑波世博會紀念公園站停車畫面。千葉縣民也有人拍下水族箱水波動、鐵架抖動的一刻。東京都有一名養了3隻貓的網友說，地震發生時左右搖晃感持續，「大家都很不安」，搖晃感結束後，家裡養的貓仍走來走去。