英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）是世界足壇傳奇之一，帥氣的外表和精湛的球技讓他成為名人，他的妻子是前辣妹合唱團成員維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham），一家子都有超高知名度，貝克漢退役後仍受各大品牌青睞，近日他飛到澳門參加活動，與兩位大咖女星同框，讓許多粉絲驚喜。

貝克漢於21日飛到澳門參加飯店開幕活動，並用中文在微博寫下「你好，澳門」，除了曬出飯店豪華的裝潢，他與Angelababy站在飯店大堂，女方一身純白西裝，兩人看起來充滿氣勢，不過早在2019年兩人就為該飯店拍攝廣告，只是因為疫情影響，飯店延期開幕，因此廣告也沒有放出來。近日飯店開幕，Angelababy和貝克漢都在微博分享相關廣告，廣告中Angelababy穿著平口白色禮服，氣質清新脫俗，她與貝克漢互點澳門美食，還在雙層巴士上品嘗炸魚薯條，俊男美女的組合十分吸睛，貝克漢以雙語透露「4年前帶@angelababy 在倫敦品嘗了我最喜歡的炸魚薯條」，angelababy也在留言區回應「4年過去得真快！很開心和老朋友@DavidBeckham 在澳門倫敦人重聚，雖然在澳門，但是這正宗倫敦的味道！真的太愛啦！」

貝克漢也在Instagram曬出與Angelababy同框的限時動態，兩人開心擊掌並握手，關係相當熟稔，除了和Angelababy見面，貝克漢還與另一位華人女歌手鄧紫棋相見歡，他發文「很高興在今晚的慶典上見到鄧紫棋」，鄧紫棋標記貝克漢回應「一如既往的帥！」