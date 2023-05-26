味全龍過往強悍的先發戰力近期受到考驗，布里悍腳傷、猛威爾下月初又要回美國陪產，總教練葉君璋認為，總是會遇到這樣的情況，只是剛好時機不太好而已，他透露，先前腳掌骨裂的布里悍動刀後復原「神速」，「他受傷後隔天就在投球了！」

布里悍本月5日在花蓮先發僅投2局，第3局卻出現腳不適的情況提前退場，隔天葉總捎來噩耗，他是左腳掌骨裂，之後複檢確定傷勢後就立即動刀，目前留在台灣復健。

葉君璋表示，布里悍復健進度應該會比預期的快，「主要是球員特質跟個性，他算是很積極的個性。」他指出，原本醫生估布里悍可能要3個月才能復出，「但現在進度提早2個禮拜，甚至他受傷隔天就在投球了。」

對於目前的先發戰力，葉總認為，球隊總是會碰到比較不順的情況，對目前狀況不太擔心，「郭郁政上一場投得還不錯，（林）子昱也沒有很差。」而今天的先發投手猛威爾今天先發後預計還會有1場出賽，6月2日才會啟程返美。