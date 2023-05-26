屏東潮州鎮明德中學自辦市地重劃案爭議不斷，縣府辦理協調會也破局，羅姓地主不滿遭強行惡意圈地，怒訴都市重劃違反程序，質疑縣府有圖利之嫌。（謝佳潾攝）

屏東潮州鎮明德中學自辦市地重劃案爭議不斷，縣府辦理協調會也破局，羅姓地主不滿遭強行惡意圈地，怒訴都市重劃違反程序，質疑縣府有圖利之嫌。（謝佳潾攝）

屏東潮州鎮明德中學自辦市地重劃案爭議不斷，縣府辦理協調會也破局，羅姓地主不滿遭強行惡意圈地，怒訴都市重劃違反程序，質疑縣府有圖利之嫌，還稱徵收方式讓他平白損失5坪土地，對此，縣府表示，全案都市計畫已通過，地主只能走民事訴訟。

針對明德中學自辦市地重劃案，羅姓地主以苦主身分指出，他從一開始就表明反對態度，至今從沒變過，而且首次通盤檢討時，他家祖厝並沒有被納入，他不解為何第2次通盤檢討時，竟遭強行納入，這根本惡意圈地，違背公開展覽及公聽會程序，有違反公平之嫌。

羅姓地主怒訴，去年立法院通過私校退場條例、規定校產歸公，但明德中學卻在立法之前就將學校用地變更為住宅用地，實在可疑，當中他家祖厝從原有的住宅用地變更為鄰里公園兼兒童遊樂場的結果更是有爭議，他繳的是50坪的土地稅，但徵收後卻變成45坪，平白損失5坪有夠離譜。

「何來居住正義？」他怒嗆，損失都是地主、有好康都是財團，這樣假借整體開發、促進地方發展之名，行強行變更都市計畫之實的縣府，難道無圖利之嫌嗎？

對此，縣府澄清，該5坪土地因沒有劃入開發範圍，所以沒有被徵收，縣府強調，縣府立場中立、絕無圖利，而全案都市計畫已通過，如今協調破局，第者只能提出民事訴訟，由法官裁定。