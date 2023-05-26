台中潭子24日發生一名30歲女護理師在雨天騎車時，在超越2台車後過路口，騎經一輛廂型車右側時，沒想到廂型車準備右轉進加油站，當場撞倒女騎士並輾過，女騎士內臟破裂，送醫3天後不治；中國醫藥大學附設醫院今證實死者是院內產房護理師，稱她平時相當優秀，工作非常積極。

據了解，中國醫藥大學附設醫院今天證實死者洪女是院內產房護理師，院方發聲明表示，洪女是院內非常資深、優秀的護理師，照護病人工作認真非常積極，院方對於失去如此優秀護理師感到非常痛心與惋惜。

事發畫面中，該名身穿粉紅色雨衣的洪女騎過路口後，到一輛廂型轎車右方，轎車雖有打右轉方向燈，但洪女疑因下雨未仔細注意路況，駕車駕駛也未注意右後方路況，右轉後就撞倒洪女，接著輾過，洪女送醫3天後宣告不治，死因是內臟破裂。

事發在前天（24日）晚間6時，潭子區中山路二段與潭興路三段路口發生交通事故案，20歲郭男駕駛轎車沿中山路二段外車道往南方向行駛，在肇事地點準備右轉進入加油站時，與同車道右側直行的30歲洪姓女騎士發生碰撞，洪女經送醫緊急搶救後，於26日上午不治身亡。