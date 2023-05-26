南投縣議員陳淑惠痛斥，縣內垃圾問題已處理不完，卻有外縣市將事業廢棄物送至南投傾倒，希望相關單位能加強查緝。（楊靜茹攝）

林婷立出示照片，指仁愛鄉垃圾集運站惡臭，嚴重影響附近居民身心健康，要縣府環保局設法改善。（南投縣議員林婷立提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華表示，13鄉鎮市皆有垃圾堆置問題，25日又獲1縣市、共9縣市願意協助清運，累計年清運量近9萬噸。（楊靜茹攝）

南投縣沒有焚化爐，仰賴外運處理，全縣垃圾囤積量約24萬噸，其中以草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、南投市及魚池鄉最嚴重，南投縣議員26日在縣政總質詢聚焦環保議題，擔憂垃圾處理不完，卻有人利用濁水溪疏濬在沿線偷倒廢土；縣府強調，已獲9縣市協助清運，累計年清運量近9萬噸，將會同相關單位加強查緝。

南投縣議員陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、游顥、林婷立、黃春麟、林憶如、李洲忠、廖梓佑等人，26日在縣政總質詢時關切環保相關議題。林婷立指出，仁愛鄉垃圾集運站起初是垃圾分類場所，隨著垃圾囤積日益嚴重，垃圾惡臭嚴重影響附近居民身心健康，要求縣府環保局改善集運站設施。

游顥則建議環保局，是否透過建置綠能中心，加強垃圾分類，達到垃圾減量的效果；陳淑惠痛斥，縣內垃圾問題已處理不完，卻有外縣市將事業廢棄物送至南投傾倒，希望相關單位能加強查緝。

黃春麟則懷疑，濁水溪沿線的疏濬業者以合法掩護非法，趁濁水溪疏濬時偷倒廢土，受害最慘烈的就是水里、集集兩鄉鎮，痛斥第四河川局強調科技執法，卻只針對盜採砂石，偷倒廢棄物卻由南投縣承擔，認為第四河川局應補償南投。

副縣長王瑞德說，第四河川局在濁水溪流域設有178個監控站，水里到集集間8個站，若縣府環保局發現合法掩護非法的可疑車輛才去調閱監視畫面，早已掩埋或燒毀，除了加強盤查、取締可疑車輛，也將和第四河川局等相關單位研究取締技巧，並爭取補償。

南投縣長許淑華表示，垃圾清運是縣府當務之急，目前已獲9縣市同意協助清運，預計下半年清運的垃圾量可再增加約7000噸，累計年清運量近9萬噸，縣府將持續努力，解決垃圾囤積的狀況，改善縣民生活品質。

許淑華說，13鄉鎮市皆有垃圾堆置問題，繼先前8縣市協助清運垃圾，25日又獲1縣市同意協助，將依各鄉鎮急迫性，安排優先清運順序；有的鄉鎮垃圾場與清潔隊共用區域，影響環境衛生，有的垃圾暫置場鄰近住家，造成生活不便，縣府會與各公所協調整頓，協助增加打包數量。