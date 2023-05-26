前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位均被撤銷，擔任指導教授的前國安局長陳明通，因此被校內學倫審定會、教評會調查，而台大今(26)日再度召開校教評會，台大不願意正面回應，僅強調由教評會作出決議，將直接函覆檢舉人。

林智堅與鄭文燦的論文門爆發後，震撼政壇，擔任指導教授的陳明通後來向台大申請退休，但涉及的學倫案已遭外界檢舉，因此必須經由學倫審定會、學校教評會調查。

台大自去年9月底開始針對陳明通舉行教評會，迄今共舉辦7場，對於今天的會議結果，媒體連繫台大社科院院長蘇宏達，但他不願意回應，不斷強調一切說明以校方說法為主。

台大僅表示，校教評會為合議制，共由35位校內教師擔任委員，教師評審會議是依法辦理涉及教師權益審議事項。教評會決議審議結果，若有必要會依規定報教育部；另學倫案件，由學倫會函復檢舉人。

台大也說明，教師懲處案件尚包含許多教師個資，若直接公開除可能違反政府資訊公開法外，亦有違反個人資料保護法的疑慮。