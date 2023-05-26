前國軍女輔導長內內日前轉戰成人直播平台SWAG，當起直播主，今（26日）她現身「愛乳多一點」乳癌防治宣導活動，穿著粉色細肩帶小可愛，小露性感，而網紅鄧佳華也無預警到現場，更邀約她一起拍片，遭到內內拒絕，對此，內內接受《中時新聞網》專訪也提到不打算拍片的主要原因。

內內透露目前仍是以直播主為主，內容就是和粉絲聊天、增進彼此感情，而她活動上也坦言現在最大尺度就是穿比基尼，她表示自己其實尺度沒到這麼大，所以就是拍拍性感照，之後也不會因為流量退燒就「下海」拍片。

而她之前曾透露性愛影片外流，可能是部隊裡的「內賊」幹的，她也表示當初安裝國軍監管軟體時，手機有離開她三個小時到半天的時間，但目前都還在調查中，她也不能保證能不能抓到兇手。

內內也談到轉為直播主，以前的軍人同袍都蠻支持，而家人和長官則是要她保護好自己就好，而從軍人到幕前，也收獲不少粉絲，內內非常感謝大家的支持，但她也希望酸民不要攻擊國軍爛，「我一個人在部隊做錯事，不代表所有人會在部隊做錯事，也不代表國軍沒有好好守護國家」。