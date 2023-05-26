大陸詐騙短訊事件層出不窮，但這些短訊錯字連篇，內容有時令人噴飯，有些更讓人無語應對。最近有不少人收到自己將被「強制槍斃」的短訊，而且還是上門服務。不過這種天降災禍也有解決方法：在特定應用程式上繳納所謂的「欠款」，就能免除一死。接獲報案的北京公安局回應此詐騙時表示：「真是無語死了」。

香港《經濟日報》報導，最近這款引發熱議的「強制槍斃」短訊寫著：「因您信貨（編按：應為「信貸」之誤）詐騙，缺席出庭，已通過天網定位具體位置，現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文楨）攜帶槍支帶隊，執行上門強制擊斃。詳情抖音搜索《執行風暴》或關注「中國法院網」了解詳情，14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。」

令人噴飯的詐騙短訊，連北京的公安人員都感到「無語」。（圖／網路）

對於這件事，北京市公安局官方微博「平安北京」回應稱，「還能說點什麼？真的無語死了。」

網民對此事件的回應就更有趣了。有網民說：「社會發展得這麼快，槍決都能上門服務了」、「全國巡迴槍斃」、「但凡上過幾年學多讀點書都不至於編出這種短訊」、「我今天收到了好幾條同樣的短訊，這是打算槍斃我幾次？」

北京公安局還在微博官方帳號＠平安北京提醒道，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第42條，寫恐嚇信或以其他方法威脅他人人身安全的等行為，處5日以下拘留或500元（人民幣，下同）以下罰款，情節較重則處5日以上10日以下拘留，可並處500元以下罰款。