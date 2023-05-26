隨著大陸、俄羅斯等金磚國家轉向非美元貨幣交易，市場議論美元是否會喪失在國際上的主導地位。評級機構穆迪表示，美元最大的短期風險來自錯誤的決策，可即便如此，美元仍穩居未來數十年，在國際貿易及金融領域上的主導地位，即便未來呈多元化的貨幣體系，美元也是領頭羊。

路透社報導，穆迪報告指出，美元在國際儲備的占比連續數十年下滑，又因地緣政治緊張，以及美國在政治中採取邊緣政策，深化市場對美元可能失去主導地位的猜想，但目前沒有其他可以替代的選擇。

穆迪分析師表示，美元面臨最大的短期風險，來自美國政府自身削弱信心的政策錯誤，例如美國債務違約。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周四（25日）透露，雙方針對債務上限的談判已經有所進展。近期美國財政部多次警告，政府最快將於6月1日耗盡資金，若無法達成協議，可能引起災難性的違約。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，美元2022年第四季官方外匯儲備占比降至58%，創20年來新低。

穆迪預計美元在外匯儲備的占比將持續下滑，可即便如此，其所面臨的競爭對手如歐元、人民幣等，都無法在短時間具備其核心特徵，包括美國的經濟規模、開放性，以及美國國債市場安全性。