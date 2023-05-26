苗栗縣總教練周森毅日前遭酒駕追撞，為照顧受傷家人缺席今年玉山盃青棒錦標賽，26日靠著張甯翔6局失3分好投、隊長范凱舜掃出長打，終場以4比3險勝彰化縣，賽後范凱舜想對周森毅說：「周教練，我們做到了！」

周森毅先前因遭遇酒駕追撞，為照顧受傷的家人而缺席玉山盃賽事，苗栗縣由林子寒代掌兵符，林子寒指出，「比賽前半段表現比較好，後半段後繼無力，是球隊的老問題，本場比賽失分關鍵在投手，但只要累積經驗會越來越好。」

苗栗縣在首局靠著吳昊昕、朱恩奇連續獲得保送加上2次暴投先馳得點，范凱舜補上二壘安打再下一城，苗栗縣首局一口氣灌進3分。2局下延續氣勢，梁家瑋敲出安打，利用短打戰術站上得點圈，吳昊昕補上適時安打追加1分。

不過苗栗先發投手張甯翔3局上出現亂流，讓彰化攻下2分，4局上再被追回1分，但5、6局未再失分，7局靠著後援劉仲甫關門成功，終場1分差險勝。

張甯翔主投6局失3分，用了103球，被敲4安，送出2三振、6保送，拿下勝投，賽後他透露早上起床不太舒服，全身無力，但想到去年曾輸給彰藝，張甯翔心中燃起不能輸的鬥志。

苗栗縣拿下艱辛一勝，下戰將碰上高雄市隊，范凱舜透露玉山盃開打前有接到周森毅的電話，收到他的鼓勵，這場比賽贏了，特別想對周森毅說：「周教練，我們做到了！」