不少公司都有提供員工旅遊的福利，然而一名網友表示，自己第一次遇到公司有員工旅遊，同事告知他若想參加，得自行請假或申請特休，讓他覺得相當不解，貼文一出，一票網友吵翻，痛批：「還要扣假也太爛，算什麼福利」。而根據《勞基法》，員工旅遊日雇主不得強迫員工排特休，否則觸法。

原PO在PTT WomenTalk板發文透露，自己剛出社會沒多久，也沒待過幾家公司，第一次在有員工旅遊福利的公司上班，最近聽同事說，若想參加員工旅遊，必須要自行請假或是申請特休，讓他覺得相當納悶，特地上網詢問網友的經驗。

對此，網友紛紛留言回應，「請假是應該的 如果公司員旅不扣假是額外的」、「不是辦在假日的話，扣假正常」、「特休是法定的，除非有高於法定天數，你辦員旅還要扣假也太爛，算什麼福利」、「有規定一定要去員工旅遊嗎？如果有的話應該要給公假」、「年初先放完特休，不就不能去員旅」。也有網友指出，他任職的公司確實會因此扣特休假，不過他都選擇不去員工旅遊，「這時候去上班根本沒人上班，在外面晃等下班打卡就好，再拿旅遊補助自己去玩」。

值得注意的是，根據《勞基法》第38條第2項，員工旅遊日期若是在上班出勤日，雇主不可以擅自替員工安排特休假，否則有違法的疑慮，「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」。

而台北市政府勞動局過去也以「公司主辦員工旅遊，旅遊日為一般上班日，是否當日不支薪？」為題發文指出，員工旅遊若屬強制參加，雇主仍應給付當日工資，因員工旅遊不同於一般勞務給付情況，是否給與工資，可由勞雇雙方另外議定；員工旅遊若屬自願參加，未參加的勞工沒有提供勞務時，雇主可以不發放工資。