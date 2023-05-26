公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人，不過，判10年以上刑度尚未定讞者也不得參選，引發質疑。立法院民進黨團今天傍晚回應，這是社會對候選人的要求，選罷法修法是回應社會的要求。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，由於10年以上的重罪不可能都列舉，假設被判重罪要等到定讞可能要很久，但是一個被判10年的人還來參選很怪，當然大家會以為是針對蘇震清，也怕人家這樣誤會，後面民進黨的版本也沒有對個案或對特別個案放寬，三讀通過的版本比政院版更嚴格；很多人學法的人主張無罪推定，但是這是社會對候選人的要求。

鄭運鵬也轟，邱顯智講那一套，但是現在拿著照片，跟其他犯罪未定讞的人拍照就要人家辭職，也是時代力量，社會的要求必須回應，「它是重罪，但判了無罪就可以回來參選，不是起訴就排除資格，一審有罪，二審無罪，就可以回來參選」，社會要求要與時俱進，選罷法修法是回應社會的要求。

對於外界質疑有違憲疑慮，鄭運鵬表示，現在的條文就有排除條款，也是要求終身不得參選，為什麼不講違憲？時代力量就是雙重標準，後面也許有其他故事，國民黨也是。

鄭運鵬強調，這一次選罷法修正，處處有政治，處處有機鋒，黨團要跟大家報告，去年12月25日送出的行政院版本最乾淨，沒有個案考量。

另外，上午黨團大會罕見進行投票，媒體問爭點為何？鄭運鵬表示，上午黨內的確有不同委員對不同條款有不同見解，但是表決後還是有共識，還是一致投票，下午投票還是一致投票，可能有離島委員沒有來，依照黨規定，沒有到就罰，下午表決也沒有准任何的請假，包含上媒體都不准假。