台南市北門區一處正興建中的太陽能場26日傍晚6時16分突然傳出火警，起火主體為放置在一旁的棧板，因棧板上放著一塊塊尚未安裝的光電版片，連帶光電板跟著燃燒，台南市消防局出動佳里、北門、將軍、七股與學甲各式消防車前往灌救，約7時許完全撲滅火勢，現場燃燒面積約20平方公尺。
台南市第3消防大隊表示，現場是拆卸後的木棧板雜物引起，波及未裝設的太陽能板，現場沒有危害，財損約30萬元，不需申請火調。
台南市北門區一處正興建中的太陽能場26日傍晚6時16分突然傳出火警，起火主體為放置在一旁的棧板，因棧板上放著一塊塊尚未安裝的光電版片，連帶光電板跟著燃燒，台南市消防局出動佳里、北門、將軍、七股與學甲各式消防車前往灌救，約7時許完全撲滅火勢，現場燃燒面積約20平方公尺。
台南市第3消防大隊表示，現場是拆卸後的木棧板雜物引起，波及未裝設的太陽能板，現場沒有危害，財損約30萬元，不需申請火調。
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