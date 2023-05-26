台南市北門區一處正興建中的太陽能場26日傍晚6時16分突然傳出火警，起火主體為放置在一旁的棧板，因棧板上放著一塊塊尚未安裝的光電版片，連帶光電板跟著燃燒，台南市消防局出動佳里、北門、將軍、七股與學甲各式消防車前往灌救，約7時許完全撲滅火勢，現場燃燒面積約20平方公尺。

台南市第3消防大隊表示，現場是拆卸後的木棧板雜物引起，波及未裝設的太陽能板，現場沒有危害，財損約30萬元，不需申請火調。