民進黨宣稱簽署「台美21世紀貿易倡議」可破除疑美論，且未必送立法院審查。國民黨立委賴士葆在臉書發文說，攸關國家人民利益的重大協議，過去必須經過國會審查，沒有例外；若期待台美貿易倡議可破除疑美論，蔡政府就開大門走大路，不要再黑箱作業、持守程序正義，將協定依法送到立法院實質審查，不必創新解釋，否則碰到美國就龜縮、有理說不清，只會愈描愈黑、加劇疑美論。

賴士葆在臉書發文說，與美國簽訂任何協議就像鍍金鍍銀，「台美二十一世紀貿易倡議」一開始就被蔡政府敲鑼打鼓極力宣傳。其實只要有益經貿發展，全民都期待與任何國家簽貿易協定，過去與他國簽署了12份貿易協定，都依法送立法院審議，惟這次台美貿易協定卻要規避國會審查，才會有數十個產業和勞工團體發起「民間監督台美二十一世紀貿易倡議聯盟」，極力呼籲政府應該接受公開的監督，不該便宜行事，刻意將此重要事件定義為行政協定就可以逃避國會監督。

他說，不知道為何蔡政府遇到美國就龜縮，美國參議員到總統府見蔡英文公開的推銷787客機，總統府的翻譯被消失，發言被消音，明明公開發言大家都聽到了，參議員回到美國又講一次到台灣推銷客機，最後結幾乎照單全收照單全收買了16架的787客機。整個過程中，蔡政府那種掏錢買單還小心翼翼曲意維護，唯恐得罪美國人的態度真讓人歎為觀止。

此外，去年前美國國務卿龐佩奧來台，傳出他替任職的基金公司募資，要爭取台灣退撫基金和國發會等投資，蘇貞昌駁斥這樣的談話是惡毒謠言，惟確有一份外交部轉國發會希望幫忙探討合作的公文曝光。這就像美國軍火商集體來台推銷，蔡政府說是訪商不是推銷，在美國人面前豈止矮半截而已，永遠不敢得罪、不敢說NO。

賴士葆強調，2014年簽訂「海峽兩岸服務貿易協議」，民進黨以未經審查、黑箱作業為由發動太陽花運動，攔阻該法案。現在對於台美貿易倡議的處理卻是天壤之別兩樣情，又是昨是今非的雙重標準。攸關國家人民利益重大協議，過去必須經過國會審查，沒有例外，就是要接受國會監督，如今碰到美國就龜縮，看來只會加劇疑美論。