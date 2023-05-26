澳洲新南威爾斯州雪梨市中心週四（25日）發生數十年來最嚴重的大火，鬧區中央車站外一棟百年建物突然失火，火勢迅速擴大，樓頂外牆塌落，建物燒到只剩空殼。新南威爾斯州警察局週五（26日）證實，2名13歲在學少年自首，已由警方逮捕，研判可能還有其他青少年涉案。這棟老樓已閒置約1年，平時有街友露宿，失火原因仍待釐清。

綜合澳洲「天空新聞」（Sky News）、9 News新聞台報導，週四下午4時許，雪梨市中心中央車站外的蘭道街（Randle Street）一棟110年歷史7層樓建物發生大火，起火點在3樓，這棟建物曾是製帽工廠，已廢棄無人使用，預計改建為旅館。

澳洲警方證實。雪梨老樓大火發生當晚已有2名青少年投案。

澳洲雪梨一棟百年老樓25日突然發生大火，火勢猛烈，磚瓦噴飛。（美聯社）

9 News稱這場大火可能是50多年來最大的火災。火場周邊仍處於封鎖狀態，至少維持7天，由消防員與結構技師監測老樓結構安危，昨疏散的居民約100人只能暫時棲身於紅十字會的應急住所。警方已開始調查是否有人縱火。消防單位也公布災後現場照片，樓板全數塌落一空，空中鳥瞰彷彿建物破了一個大洞。

一名目擊者週五上午向澳洲「天空新聞」（Sky News）表示，火災發生之初他正好在街上的披薩店領取外賣披薩，當時有3名青少年從他與其他人身邊跑過去。

這名目擊者是在火場周邊工作的鎖匠，店面就在失火的建物隔壁。他說，領披薩時聞到一股煙味，不到5分鐘他走回工作地點時注意到有破裂的玻璃掉落人行道，接著他抬頭一看，老樓失火了，「火勢很大，2樓一直有玻璃噴飛掉落，同時冒出大量黑煙」，這時有3個奔跑的少年從他身邊經過，險些把他撞倒，3人朝著中央車站隧道方向而去。他還說，3人站在街角大吼大叫。

9 News報導，鎖匠說，3名少年朝著失火的老樓狂吼，2樓有1個人，看來是少年們的朋友，3人說著「那孩子怎麼還在上面不下來」，叫了一會兒就跑掉了。

警方公布災後畫面。

新南威爾斯警方週五說，2名13歲青少年週四深夜各自向不同警局投案，配合警方偵訊調查，「警方已知火災發生時還有3到4名青少年在場，我們呼籲這些孩子由家長陪同到案」。

警方證實，建物失火時，2名已投案的少年就在建物裡面，均未受傷。調查進度顯示，火災發生前一晚，老樓內有至少15名街友露宿，警方已與其中13人問話，剩餘2人已請街友團體協尋。這棟建物已空置大約12個月，警方此前已知有人常在此露宿，但不知也有青少年出入。

消防單位表示，大火已撲滅但部分餘燼未熄，這是大型火災發生後常見的狀況，消防員會持續處理，稍早已派飛無人機利用紅外線技術與攝影機偵測火場並確認老樓狀況，結構技師持續評估外牆受雪梨當地風勢影響程度，倘若外牆有危險，不排除幾天後人為拆除。部分道路預計週五晚間恢復通行。