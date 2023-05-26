美國女星莎朗史東（Sharon Stone）以情慾驚悚片《第六感追緝令》奠定性感女神地位，之後又憑藉《賭國風雲》獲得金球獎最佳女主角，事業高峰時她因腦中風被迫休息一段時間，重回好萊塢的她耗費很大力氣才重新站穩腳跟，而她陸續接演文藝片受到各大影展的肯定，多年過去她持續在影視圈中工作；近日她在社群平台曬出蜜桃臀辣照，讓不少網友看傻。

65歲的莎朗史東2014年就開始經營社群平台，她的Instagram有374萬粉絲追蹤，近日她曬出一張比基尼照，寫下「準備好迎接夏天了」，照片中莎朗史東穿著綠色豹紋比基尼，胸前曲線相當豐滿，下半身疑似穿著丁字褲，讓網友近距離欣賞蜜桃臀，身材雖然不比當年，但以65歲的年齡來說已經保養得很不錯了。

貼文曝光後，狂吸25萬網友按讚，不少人誇讚：「我的天，請坐我對面吧」、「女神」、「永遠都這麼性感！」、「身材保持得超好」、「這太扯了」、「還以為這是她年輕時的照片」、「莎朗妳能跟我結婚嗎拜託」、「妳看起來狀態超棒」，但也有一派網友認為這張照片不妥「知道妳是名人，但妳不覺得這個姿勢在這個年紀有點尷尬嗎？無意冒犯」、「露太多了」、「認真嗎？年輕時這樣做滿可愛的，但現在都老了」、「我愛莎朗，但我不喜歡這個」，兩派網友意見不同，不過依舊不影響莎朗史東分享生活。