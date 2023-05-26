《公職人員選舉罷免法》新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人，立法院今( 26 日)下午進行表決，最後以56票贊成、30票反對，三讀通過民進黨版本，民進黨無人跑票。而前總統陳水扁喊死諫無效，其兒陳致中確認終身不得參選。國民黨立委參選人徐巧芯也開玩笑的跟陳水扁喊話，「如果阿扁前總統一氣之下，想要提供綠營政治人物誰有拿過扁家的錢，歡迎來聯繫，有任何證據歡迎提供給我們，我們來幫你報仇」。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨主席賴清德要承擔對陳水扁的背叛，過去說「一貫的主張是特赦陳水扁」，權力要到手之後完全翻臉，還要讓陳致中因為不太公平的法律失去參政機會，陳水扁一定是非常生氣。

徐巧芯也吐槽，講到最後對陳水扁最好的其實是國民黨，同意他保外就醫，現在還能做迷因哏圖、開直播、上凱道、見很多人，感覺身體都變得更健康，對陳水扁最壞的就是總統蔡英文，以為會特赦結果也沒有，還有「台獨金孫」賴清德，過去的承諾現在也毀於一旦。

徐巧芯認為，接下來的發展很值得關注，過去陳水扁的女兒陳幸妤說「民進黨誰沒拿過我爸的錢」，但其實也不知道到底是誰拿了多少錢，有沒有哪一天大家能夠知道這些資訊，真的很令人期待。

對於陳水扁昨晚的死諫，徐巧芯認為，感覺陳水扁是很熱愛、很珍惜自己生命的人，應該是不會想不開；徐巧芯也開玩笑的跟陳水扁喊話，「如果阿扁前總統一氣之下，想要提供綠營政治人物誰有拿過扁家的錢，歡迎來聯繫，有任何證據歡迎提供給我們，我們來幫你報仇」。

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