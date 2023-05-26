幼兒園出現整排TOYOTA Alphard停門口，據悉是2幼童在學校互綁頭髮時，一女童臉部被抓傷，雙方家長事後在LINE群組吵起來，甚至約見面談判。（翻攝照片）

台中西屯區一家私立貴族幼兒園昨（25）早出現整排TOYOTA Alphard停在門口，還有13名黑衣人堵在校門，據悉是2名幼童在學校互綁頭髮時，一女童臉部被抓傷，雙方家長事後在LINE群組吵起來，遭指控傷人的女童家長約對方一早到校門談判，並找來「朋友幫忙」，警方事後到場驅離群眾。

據TVBS新聞網，37歲蔡姓男家長的小孩在幼兒園內遊玩「綁頭髮遊戲」過程中，不慎弄傷35歲汪姓女家長的小孩，汪女就在群組PO出女兒受傷照，稱右臉有好幾道傷痕，還說肇事孩子要求不能跟家長講，女兒甚至曾被關在廁所裡，被欺負近一學期；但蔡姓家長否認，稱對方是拖口罩自己抓癢。

遭指控的蔡姓男家長認為孩子才剛剪指甲，不可能會弄傷對方孩子，認為對方沒證據亂指控，雙方在群組上吵架，並約定於在幼兒園外談判，蔡男夫妻於是找來13名黑衣人分別駕駛10輛TOYOTA Alphard，停在幼兒園外等待對方，但汪女及小孩未到校上課。

警方獲報不敢大意，出動警網4車8員到場查抄相關人員資料，且為避免聚眾滋事，立即運用優勢警力將民眾驅離，現場聚集人士查無幫派組織背景，警方並會至該處執行護童勤務，保護學童安全。雙方互控恐嚇、妨害名譽及個資法等罪，警方依法移請台中地檢署偵辦。