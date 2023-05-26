TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍本周迎來第13集，輔仁大學棒球隊大批湧入星之沙龍，見「肉」心喜的謝依霖與鮮肉男大生聊天卻屢遭挫敗，有學生提到平時興趣是泡爺爺寄來的茶，逮到機會的謝依霖立刻演唱周杰倫神曲〈爺爺泡的茶〉，不料學生零反應，她不死心再問其他學生，大夥卻表示未曾聽過，一首歌驚見時代眼淚，令謝依霖大受打擊，「這難道就是代溝嗎？殺了他，順便殺了我吧。」

楊銘威則機智發問：「在場有沒有人買林莎寫真集？」眼見真有同學購買支持，林莎大方表示：「那我幫你服務！」粉絲專屬福利大放送，引發全場男大生暴動，直呼做夢也想不到！楊銘威還開玩笑說到：「打棒球就是為了看啦啦隊，男生看到林莎就開心」，身為球隊學長的曹佑寧也附和表示：「男大生看到林莎一定都瘋掉。」

問及大學生活，有超級發電機之稱的曹佑寧甚至被球隊學弟大爆料！同學羨慕提到：「以前學長（指曹佑寧）打球時，學姐們都會組團來看他，現場超熱鬧」，曹佑寧謙虛表示：「只是都市傳說啦！」樂得謝依霖直問曹佑寧有沒有覺得：「老子真帥？！」曹佑寧則打趣回答：「當時還真的有！」笑翻全場。