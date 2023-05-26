中國大陸國務院港澳辦主任夏寶龍今最後一日考察澳門。澳門行政長官賀一誠在政府總部舉行記者會總結夏訪澳行程指出，夏寶龍對澳門提出「6個更大作為」要求，全面推動澳門各項事業取得新的進展。他稱，夏寶龍高度評價澳門在維護國家安全方面的工作，未來特區政府將持續發展壯大愛國愛澳力量，尤其對青年培養，確保愛國愛澳的光榮傳統薪火相傳。

夏寶龍今日首站前往澳門科技大學，參觀月球與行星科學國家重點實驗室，及中藥質量研究國家重點實驗室，之後到達澳門大學，參觀有關智慧城市和微電子的兩個國家重點實驗室，並考察離島醫療綜合體，於下午乘搭飛機離開澳門。

夏寶龍25日早上與約10名愛國愛澳、曾貢獻澳門的年長人士飲茶。其後考察位於望廈的經濟房屋、長者公寓及暫住房展示區，聽取澳門城市發展情況及城市總體規劃介紹，及前往澳門博物館等考察。此外，也有考察中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體，並與商界、商會代表見面交流。