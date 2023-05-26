《公共電視法》修正草案26日於立法院三讀通過，睽違13年的首次修法為公視解禁長達23年的經費上限，並修正董監事選任門檻為2／3，賦予國際及多元族群頻道明確法源。文化部長史哲以「人人都是造浪者」感謝各界的支持與多年來的溝通努力。

史哲表示，《公共電視法》部分條文修正草案於2021年預告修正，直至2023年3月30日經行政院會通過，送請立法院審議，在不到2個月時間能夠完成三讀，可以說是「用2個月扭轉20多年的困境」。史哲指《公共電視法》修法是自己就任時，認為最重要且應最優先處理的一個法案，雖感困難重重但仍致力在本屆立法院最後一個法案會期完成三讀。

史哲指出，此次優先修正具共識的法條，包含解開2001年至今，長達23年停滯的9億元捐贈預算上限緊箍咒；修改董監事3／4選任門檻為經2／3通過；賦予國際及多元族群頻道明確法源，解決過去Taiwan＋、客家電視等須以採購方式辦理，營運穩定性不足情況等3大核心議題。另外，則修正如主管機關仍停留於新聞局等不合時宜法條，以及配合《財團法人法》等法律相應的修正。

史哲以引近日《人選之人-造浪者》所說：「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸。」期許公視未來在各界努力創造的基礎上，也能如同世界各國公視一般，成為推動台灣影視產業發展的「造浪者」。