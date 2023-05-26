香港男星魯振順是演藝圈著名「黃金綠葉」，因演出《笑傲江湖》「東方不敗」一角走紅，本來宣布要在去年10月舉辦婚禮，更放話要在主題樂園席開50桌，未料至今仍沒動靜，還傳出已分手，日前他受訪強調沒有分手，但取消結婚是真的，原因竟是受不了「女友變老母」。

魯振順日前接受《東網》訪問，透露取消結婚的原因，其一是在主題樂園辦婚禮太貴又舟車勞頓，另外就是和女友Julie交往後發現她很囉唆，「現在變成我老母了，我每天都這樣叫她。」

他坦言自己單身久了，不喜歡被管，但女友偏偏是「支配女王」，什麼事都要管，讓他吃不消，現在以「老伴」關係相處，不結婚也不同居，反而更加舒服。至於被問到有無履行「夫妻之實」，他也妙回「順其自然，現在年紀大腰很容易閃到」。

魯振順2020年重逢41年前就認識的Julie，兩人參加同一個歌唱比賽，但沒有太多交流，沒想到女方後來看到他的訪問，更了解他了，因此找上門，兩人談起了黃昏戀，不過本來要結婚還有意拚生子，但如今計畫也停擺。