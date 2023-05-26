美媒引述消息報導，拜登政府正積極制訂一項限制美國企業投資中國國防工業的行政命令，以防止中共軍方獲得更多的資金或技術。此一構想經拜登向7大工業國(G7)成員協調，已獲得支持，命令預訂在今年夏季發布，但是白宮發言人拒絕對此發表回應。

美國網媒《AXIOS》引述消息靈通人士報導說，這項新規意味著拜登政府正在採取新的方法來防止中國發展國防軍事技術，不過新的規定牽涉問題較複雜，美國政府希望避免對美國投資者造成意外的後果，造成投資人的不確定性。

消息人士說，拜登的構想已經在廣島峰會上正式向G7成員國爭取支持，未來還要協調歐盟採取共同行動。雖然G7表示支持，但實施的日期將依各國自身的狀況個別行動，

報導說，美國眾議院金融服務委員會主席麥克亨利（Patrick McHenry）已致函財政部長葉倫，質疑拜登這項行政命令是否有效，並要求提供更多資料。白宮發言人對此也拒絕回應。

此外，美國財政部助理部長羅森（Paul Rosen）等官員仍持續向智庫和投資公司微詢意見，以精細準調整這項行政命令的細節。消息人士說，官員沒有因為要在既定日期前發布行政命令而感到巨大壓力。為確保容易理解和執行，行政命令可能更具針對性，預料行政命令將針對半導體、人工智慧和量子計算等可能用於軍事與國防相關的科技企業。