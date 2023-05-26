新北市長侯友宜今日下午受邀到淡水淡江大學，出席「跨域與永續：人才培育論壇」並發表主題演講。(黃敬文翻攝)

新北市長侯友宜今日下午受邀到淡水淡江大學，出席「跨域與永續：人才培育論壇」並發表主題演講，演講內容概括永續環境、人才培育以及青年困境，他演講中也特別引用近日的熱門台劇《人選之人-造浪者》，認為年輕人不應該成為造浪者，而是政府應成為造浪者，讓青年得以快速的站在浪頭之上，而非推上風口浪尖。

侯友宜表示，跨域跟永續、人才培育，確實是國家現在最重要的課題，因為自己在新北市服務將近13年，發現淡江大學變成一個人才培育庫，不僅是新北的重要資產，也是國家的資產。

他說，這次淡水大學以「AI＋SDGs等於無限」為主題，也呼應自己一直推動的觀念，透過SDGs來帶動新北跟國際接軌，因此新北市是全台灣第一個做VLR的城市，並提出2023新北市成為無煤城市，2050淨零排放，更在包含八里在內成立多個淨零示範區，探討如何優化環境，新北市在這塊其實做的很快，都走在台灣的前面。

侯友宜也提到，國家的資源越來越少，如今我們面臨七缺問題，其中缺人才的狀況非常嚴重，所以新北市一直推技職教育、科技教育，希望把技職教育普及化，並跟產業界做結合。

「每一個孩子都有天賦，只要把人放對地方，他就是天才」，侯友宜強調適性教育的重要性，除了在大學培訓外，在高中、國中、國小就要用職業適性教育人才找出來，從小就要對孩子進行適性教育，讓他們對科技有觀念，語言有練習的機會，未來進而慢慢走到國際化。

侯友宜表示，這幾年青年族群也面臨很多挑戰，物價、通膨、薪水都沒辦法符合青年的期待，所以國家在面對少子化、高齡化社會的挑戰會越來越多，然而青年發展是國家最重要的命脈。

他提熱門台劇《人選之人 造浪者》，認為政府對於青年而言才應該是造浪者 ，要讓青年能快速的站在浪頭之上，而非推上風口浪尖，政府應把青年引導的更好，所以這幾年新北市府一直在青年創業、就業，甚至在第二專長的培育上做出努力，希望能讓青年朋友能夠在新北市奠基下來，並愛上新北。