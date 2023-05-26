女星應采兒在台北市出生，5歲後隨家人移民到美國紐約，17歲時她參加美國華埠小姐選美獲得亞軍，前往香港渡假時因亮麗外型被星探發掘，獲得向華強太太陳嵐的賞識簽約成為旗下演員，2010年她與香港男星陳小春結婚，婚後誕下2個寶貝兒子，家庭生活幸福，近日她曬出甜蜜親吻照，卻被網友狠批「怎麼會這麼醜」。

5月20日正好簡寫是520，諧音我愛你，許多情侶會藉由這天表達浪漫，應采兒當天在社群平台曬出與陳小春的親吻照，陳小春仰著頭，應采兒側伸親吻他下巴，她配文：「最愛我的大兒子」，並標記陳小春的帳號。貼文一出就有不少網友羨慕「有愛情的滋潤陳小春越來越年輕，采兒姐也越來越漂亮」、「太好笑了，好甜呀」、「wow！秀恩愛喔」、「甜到漏油！」、「春哥和采兒姐真的是絕配」、「好恩愛的一對」。

但疑似有網友卻真的誤會應采兒親的是她與陳小春的大兒子Jasper，超狠評價「好奇她的大兒子怎麼會這麼醜」，還表示雖然應采兒沒有很漂亮，但應該不至於生出這麼難看的兒子，沒想到網友貼文被應采兒看到了，她直接截圖在Instagram回應「這位網友應該是00後吧」，無奈心情相當明顯。許多網友也笑翻「拜託這是小春哥好嗎」、「竟然說山雞哥醜，他是沒看過古惑仔嗎？！」、「這個網友有本事他就自拍一張照片給大家看看吧」、「明明就很帥好嗎」、「換個角度，山雞哥看著這麼年輕」、「是希望妳回覆他吧」。