內政部長林右昌今年初立法院備詢時，提到有感於警察的辛勞，要努力爭取調升讓警勤加給，以提振警察士氣。行政院長陳建仁日前針對28年沒有調過的警勤加給，表達須檢討調整。行政院發言人林子倫表示，行政院今已核定，自今（2023）年7月起將調高警勤加給15％。

林子倫表示，陳建仁鑑於近年基層員警在查察非洲豬瘟以及配合政府防疫政策的辛勞，以及在反毒、打詐等治安工作夜以繼日的付出與犧牲，勇敢擔起責任，保衛民眾生命財產安全，特將警政署原提報調高10％的警勤加給幅度提升為15％，行政院也將繼續提升各項軟、硬體資源來支持警察同仁，成為這些人民保母最強而有力的後盾。

為照顧警專學生營養需求，警專學生伙食費5月1日起也調高25％；包括警大、警專學生的伙食費同步從每月3,258元，上調至4,300元，調整幅度是近十餘年來最大的一次。

林右昌26日陪同行政院長陳建仁、副院長鄭文燦視察警專學生學習情形及共進午餐。林右昌表示，當初警政署報部的警勤加給調整幅度為10％，但陳建仁院長體恤基層員警的辛勞，特別加碼，將警勤加給從原來的10％調升為15％。

林右昌表示，警察是國家的公器，警專的學生就像大家的孩子，除了確實改善伙食品質，之後也將持續推動學生宿舍大樓新建工作，並改善冷氣、衛浴等設備，支持警專加速讓學生有更好的居住、學習環境。