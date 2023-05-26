▲外型亮麗的基隆市議員許睿慈，本身也是國家高考及格的專業營養師。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆近期傳出多起校園食安事件，也引起家長擔憂，深怕影響孩童健康。對此身兼國家高考及格營養師的議員許睿慈表示，食安最重要的是源頭把關，包含供應鏈中運送、溫控、貯存及烹調等，任一環節都有污染的可能性。許並建議基市府，可要求相關單位建立「HACCP 食品危害分析重要管制點」，避免相關事件再度發生。

身為營養師的許睿慈指出，所謂校園食物中毒是可以預防的，但由於校園的食品於供應鏈中，涉及的人數與廠商眾多，且食品從生產管制、運送、包裝、溫度控制貯存、到末端中央廚房是否充分加熱烹調等，每一個環節都有可能發生污染危害。一旦食品產生污染，就有食物中毒的風險，並導致人體危害，最常見有腹瀉、嘔吐等症狀。

許睿慈強調，食安最重要之處就必須做好源頭把關、強化自主管理、食品供應鏈的程序跟資訊務必透明化，並呼籲基市府可要求相關單位建立「HACCP 食品危害分析重要管制點」，以預防及管理角度，建立較易發生的食品中毒危害點的監控要求，避免再次發生校園食品中毒事件，危害孩童健康。

許並叮嚀，本次武崙國小的疑似食物中毒事件中，家長對於身體不適的孩童，在照護方面，若有感到噁心或嘔吐時，需暫時停止進食，待休息一段時間後，再持續補充水分或電解質，並需仔細觀察孩童症狀變化，若發覺有症狀惡化情形，請立即就醫。