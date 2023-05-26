2024區域立委選戰民進黨提出「民主大聯盟」徵召原則，知名藝人「雞排妹」鄭家純也自己證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯今( 26 日)表示，民進黨很刻意的想靠雞排妹拉攏年輕人，但只會讓人覺得綠營的行為思考很淺碟，「年輕人是這麼好騙的嗎？才懶得理你！」此舉只會把年輕人更推出去。

徐巧芯在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，據傳民進黨是認為雞排妹有聲量能夠與藍營空戰來抗衡，「但根本就是不了解政治、也不了解我們」；徐巧芯解釋，雞排妹的聲量是來自喜歡看她的寫真集、喜歡看她聊性事的人，沒有不對，但這跟公共事務並不相關。

徐巧芯也提到，雞排妹很多發言大多是酸言酸語，像是與網紅陳沂吵架時羞辱她長得好不好看等等，其實會讓很多人覺得不舒服，現在想提名她來選立委，反而會讓很多年輕人認為民進黨的作法、思考很「淺碟」。

徐巧芯也說，民進黨很刻意的想用提名雞排妹來拉攏年輕人，「年輕人是這麼好騙的嗎？才懶得理你！」，反而會把年輕人更推出去。

徐巧芯表示，自己所提的東西都有證據、有資料、有內容，是在替人民解決問題、監督政府，也因此吸引很多關心公共事務的人一起發聲，給政府壓力應該要做的更好，與雞排妹的聲量和歷程其實都完全不一樣。對於賴辦競選總幹事潘孟安去找雞排妹參選立委，徐巧芯也是笑的非常開心，「請你繼續加油，不要停下來，這種想法真的非常幽默」。