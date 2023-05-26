國民黨團今召開記者會，檢視蔡政府過去7年對勞工所做出的承諾，幾乎没有一件做到，低薪、過勞已躍居世界第一；勞工「生產力」低、越忙越窮，根本不敢生小孩、養不起小孩。勞工在蔡英文總統和民進黨眼中，只是選舉工具而已。

總召曾銘宗表示，2016年5月1日蔡英文已經贏得總統大選，特別提到勞工政策六大保障，承諾新政府會逐步落實。所謂的六大保障，包含一、薪資要增加。二、工時要減少。三、保障非典型勞工。四、支持青年、中高齡就業。五、照顧遭受職災勞工。六、鼓勵組工會。曾指出，7年過去，蔡英文總統的六大保障幾乎全都跳票。

曾銘宗指出，面對勞工團體提出的六項訴求，蔡政府只有敷衍，沒有具體回應。國民黨團呼籲蔡政府，拿出你的良心、拿出具體做法，保障勞工基本權益。

書記長謝衣鳯表示，放眼世界各國就業者平均全年工時，第一名是新加坡、第二名是墨西哥、第三名哥斯大黎加，中華民國位居第四名。再看看我國勞工全年總薪資，整體每年平均薪資數在101年為55.3萬元，到了110年為67萬元。這代表了中產階級的薪資水準成長緩慢，僅21％，且在110年超過68.31％受雇者，是領不到平均數，根本是看得到、吃不到。

謝衣鳯指出，根據主計總處統計2022年受雇者主要工作經常性收入，914.6萬名受雇者，月薪不到4萬元，佔全體受雇者經常性收入的59％。請問民進黨政府，為何我國低薪問題始終無法獲得改善？

藍委李德維表示，當年蔡英文以文青式口吻說出「勞工是她心中最軟的那一塊」，但7年過去，勞工其實是遭蔡英文總統與民進黨放鴿子，放最多的那一群人。去年就有320位勞工死於職災，創下6年來新高，勞動部卻說是業者開工數爆增所致，難道千錯萬錯都是勞工的錯嗎？都不是勞動部的問題嗎？

李德維強調，根據國內外媒體報導，台灣現在是高工時、低薪資，工時是全球第4高，薪資持續負成長，導致勞工過勞，出生率僅1.08，是全世界倒數第1。面對上千萬勞工，蔡英文總統、民進黨政府，你們對得起勞工嗎？勞工到底還是不是蔡英文總統、民進黨心中最軟的那一塊？還是根本就是吃定的一群？