公職人員選舉罷免法修法新增「排黑條款」今天三讀通過，判10年以上刑度尚未定讞者不得參選，形同「蘇震清條款」。因收賄一審遭重判10年的立委蘇震清今天指出，當初在立法院委員會時，各黨都反對，為何政黨協商時又拿出來翻案，縱然是民進黨主席賴清德的意志，還是那句話，立法院是獨立的，並不會因為一個人的意志推翻委員會的中心主義。

蘇震清表示，選罷法第26條增修條文，確實有很多條文違反無罪推定，且違反比例原則，無罪推定是法律的最基本原則，當在討論死刑、無期徒刑、判決10年未確定不得參選的條文，各黨委員在內政委員都全部全部反對，決議不宜增列條文，當初各黨都反對，確實有爭議且有違憲之虞，最起碼違反無罪推定。

蘇接著說，很奇怪的是，為什麼在政黨協商的時候，又拿出來翻案，很多時候被外界詬病的是，委員會有中心主義，委員專心修法，大家有決議的共識，竟然在政黨協商竟然能被推翻掉，如果用這個方式，委員在委員會修法都假的，都可以透過政黨協商翻案，這是不對，必須要尊重委員會專業決議內容。

對於黨內是否要貫徹賴清德意志？蘇震清提及，縱然是賴清德的意志，還是那句話，立法院是獨立的，並不會因為一個人的意志推翻委員會的中心主義，這個是不對的，他也贊成排黑，但不能矯枉過正，違反人民參政權，憲法有規定，要剝奪人民的參政權，是何等嚴重的事情，必須很明確的規範。

蘇震清認為，台灣是無罪規定，所有條文都是要確定判刑，但是只有這一條10年以上判決沒有確定，很奇怪，許多法律條文有扞格之處，總統、副總統有刑事豁免權，要求才更嚴格，但是公職人員選罷法是一體適用，但是現在訂下去，就很明顯違法比例原則，要考慮到有無違反到人民的參政權，認為此次沒有真正達到修法目的，而是為了政治，有點遺憾。

他強調，未來他雖然不能參選，但他現在還是立委，有責任對鄉親的繼續做好立委本分，對屏東鄉親的服務不會間斷，會更加認真去做，這一點不會改變。