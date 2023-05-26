立法院通過「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人。前總統陳水扁在立院表決前傳訊息給黨內人士，希望放兒子陳致中一條生路，否則一旦表決通過，做出讓他失望的事，導致他對人生不抱希望，什麼事都會發生。郭正亮爆料表示，目前他聽到一件事在醞釀中，就是「你殺我兒子，那我就讓你的嫡系落選」。

郭正亮今(26日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，目前已經聽到一件事在醞釀中，就是「你殺我兒子，那我就讓你的嫡系落選」。因為民進黨立委郭國文的選區在麻豆，目前已經傳出陳水扁會結合他一個朋友，挺一位無黨籍的人出來選。所以國民黨前台南市議員謝龍介要不要考慮一下，再回來選區域立委。當然還要看這位無黨籍的夠不夠力，也不知道地表最強的里長會不會出來選。

郭正亮指出，郭國文上次立委選舉，大概最後兩個禮拜，賴清德每天陪他淋雨拜票，所以郭國文非常非常嫡系。主持人盧秀芳問：「就只會對嫡系嗎？還是會上綱到賴清德？」郭正亮表示，接下來還要再看，阿扁不可能沒有任何招，也許接下來要賴清德承諾特赦之類，因為那只是他嘴巴在講，但還沒有做出公開的表示。

郭正亮認為，阿扁應該會給賴清德一些條件，否則扁迷可能會有什麼意見，比如賴清德跑攤到台南，會出現抗議標語，這可能性很高。

至於阿扁是否還有政治動能？郭正亮表示，阿扁的支持者都是最獨派，難道不去投台獨金孫嗎？所以不至於在總統大選杯葛賴清德，而是會去杯葛賴清德的嫡系們，看來只要被阿扁設定目標的，大概每個都人心惶惶。