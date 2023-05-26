李昇基開心與台灣粉絲見面，也承諾會經常來。（陳俊吉攝）

36歲韓國全能男神李昇基台灣演唱會上周圓滿落幕，相隔4年來台，也抽空接受本報專訪，他表示「台灣對我而言是最有親切感的地方」，不僅曾與劉以豪合作綜藝《Twogether：男神一起來看你》，就連摯友的老婆都是台灣人，這次父母還提前來台旅遊，「他們說實現了很多願望，也品嘗了很多美食」。

李昇基近期深陷多場風暴，除了去年爆出遭前東家代表私吞他18年來作為歌手的96億韓元（約2.2億台幣）酬勞，前年認愛小6歲女演員李多寅後，也因女方父母被挖出曾捲入詐欺等經濟犯罪案引發爭議，但2人決定攜手度難關，認愛2年多終於在4月舉辦婚禮，事後李昇基還發文捍衛愛妻名譽。

被問及如何面對低潮，李昇基表示，自己是即使遇到困難也不會輕易被動搖的人，因為面對每件事都會努力保持平靜，「不知不覺地難關也會隨之克服」，笑說雖然聽起來很老套，但他認為，每個瞬間都集中正能量並全力以赴，就是最好克服低潮的方式，平常也透過運動跟下廚來讓自己放鬆。

久違地重拾歌手身分，李昇基坦言「本來想要辦見面會，但因為想展現的東西太多了，就變成了演唱會形式」，準備過程其實非常擔心，但當他站上舞台、感受到了觀眾的活力後，「真的非常開心，很慶幸我有決定辦演唱會」。這也是他首次帶著LIVE BAND到海外演出，「既緊張又很期待，希望能帶給大家全新的感受」，未來也想常以歌手的身分與台灣粉絲見面。

李昇基近日也將時隔12年跟姜虎東一同回歸主持《強心臟》續作《強心臟聯盟》，他表示「有很長一段時間我都是以MC的身分參與並帶領著節目，雖然這樣也很好，但我也非常想全心全意以玩家身分參與節目」，並稱姜虎東對他來說意義非凡，「虎東哥一直是在我心中是永遠的大哥、可靠的綜藝導師。」因此自己在一旁也不知不覺地出現了一些早期的模樣。

《強心臟聯盟》每週三中午在愛奇藝國際站和friDay影音上架更新。