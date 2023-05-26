剛拿隊史台灣運彩T1聯盟首冠的新北中信特攻，昨在南港享鮮餐廳舉辦封王慶功宴，現場除了全體隊職員與球團高層，也邀請贊助商到場同樂，中信育樂董事長陳國恩在致詞時直接放話，「既然中信兄弟完成3連霸，中信特攻也該2連霸了吧！」

在歡樂的慶功氣氛中，中信特攻總經理劉志威表示，球隊接下來一定會做修正，畢竟未來各隊也會補強，特攻當然也會全盤考量，「當前我們補強方向，還是找來鋒線大鎖，目標是3、4號位置的搖擺人，也要防守能力好。」

至於洋將的部署，劉志威透露，目前可以確定的是球團已經提前跟艾德、金恩兩人提前談判續約，繼續留下機會很大，克力斯與卡斯的話，就要看兩人未來意願而定，另外針對主力提前續約問題，劉志威說：「這是保障與時機點的問題，只要雙方合意都可以談。」

忙著在現場發送紅包給每個球員的特攻總教練李逸驊表示，今年接下來的訓練計畫將很謹慎，畢竟陣中不少好手入選中華隊，訓練時恐怕很難全部到齊，「訓練將會斷斷續續，但在8月我主導的奧運資格賽國家隊結束後，應該就可以慢慢走上軌道。」

「我們長期的目標，就是不只在國內，也要努力放眼亞洲。」李逸驊表示，「我們接下來也會繼續在自由球員市場與選秀會上，找尋值得培養的年輕好手，因為我們也有很好的環境可以培養。」