知名連鎖量販店好市多傳出冷凍綜合莓、冷凍藍莓等產品，檢出有A肝病毒污染，目前已全面回收受汙染的冷凍莓果系列產品待銷毀。但有民眾爆料，好市多內湖店將待銷毀的梅果堆置戶外廠區，腐敗異味飄出；對此，北市環保局稽查大隊第三中隊長徐維廷指出，經查並無食物腐敗異味飄散的狀況，但已要求業者調度存放設備改善，否則將開罰。

台北市環保局稽查大隊第三中隊長徐維廷指出，確實有接到民眾有反映，但稽查大隊25日、26日2天都有到待銷毀藍莓放置處、內湖區新湖三路側的廠區圍籬做稽查，並無食物腐敗異味飄散的狀況。

徐維廷說，好市多內湖店已與北市衛生局約定，將在5月31日會同清運業者清運銷毀。但考量到天氣炎熱，已請業者調派冷藏設備保存，並預計在業者改善前都會每日前往稽查；若遲未改善，將依《空氣污染防制法》第32條查處。

台北市衛生局則回應，好市多目前和環保公司排定銷毀貨品，最快在本月底、6月初由衛生局人員於現場清點數量，再送交合法環保業者銷毀。