「神仙姐姐」劉亦菲19歲在金庸作品《神雕俠侶》中飾演小龍女，絕美的古裝扮相襯托出她的空靈氣質，近年則進軍好萊塢飾演真人版《花木蘭》，打響國際知名度。一舉一動均是粉絲焦點的她，近日剛忙完義大利的海外行程，以一身休閒打扮現身北京機場，沒想到原本的小V臉發福到溢出雙下巴，引發熱議。

劉亦菲本月16日出席珠寶品牌的晚宴，與國際巨星安海瑟薇、韓團BLACKPINK的Lisa、印度女星琵豔卡喬普拉等人同場爭豔，她將一襲死亡芭比粉禮服駕馭得宜，還戴上價值連城的珠寶項鍊，盡顯優雅氣質，收穫一致好評，未料才過沒幾天，從義大利返回北京準備與霍建華拍新戲《玫瑰故事》，竟在機場被路人捕捉到發福的模樣，陷入身材管理爭議。

畫面中，可見劉亦菲戴著漁夫帽，身穿黑色上衣搭配同色緊身褲，外搭一件黑色長版外套，見到現場粉絲簇擁而上，一邊走路一邊簽名，相當寵粉，不過從路人鏡頭來看，雖然依舊仙氣十足，但她的臉蛋明顯圓了一圈，甚至跑出雙下巴，引來網友狠酸：「這不叫嬰兒肥了」、「馬上要進組了，怎麼又胖了」、「和P圖簡直判若兩人，肉眼可見的幸福肥」，但也有粉絲緩頰是角度問題：「從這個角度拍當然了」、「上鏡本來就會顯胖」、「為何這麼多黑子說劉亦菲胖呢？」

至於即將跟劉亦菲合作新戲《玫瑰故事》的男星霍建華，近來飛往北京，被粉絲巧遇並答應合照，一身黑色休閒打扮的他，臉部線條稜角分明，明顯已瘦回來，讓粉絲驚呼：「這狀態很可以」、「期待他跟劉亦菲」、「霍建華好帥啊」，但其實他疫情期間皆與老婆林心如待在台灣，今年1月粉絲與夫妻倆的合照時，曾發福到肚子有些肥肉，被網友指是「幸福肥」，不過他表示拍戲會管理身材，殺青後便讓一切順其自然，強調：「這是很正常的事」，坦然面對輿論的批評。