新北市鶯歌區老街周邊的尖山埔路平交道、中正二路及八德路是連接新北及桃園八德、大溪的重要幹道，過去因排水設施容量不足，每逢豪大雨或颱風就容易積淹水，甚至將鐵軌淹沒，不僅當地居民要涉水過馬路，更曾經導致火車被迫停駛，造成民眾諸多不便。為此，市府水利局積極向營建署爭取9000萬補助經費進行排水改善工程，已於近期完工。

水利局長宋德仁表示，非常感謝營建署補助市府辦理「新北市鶯歌區中正二路與八德路（正義平交道)排水改善工程」，此項工程困難度極高，需先將八德路路面漫流之雨水收集至排水管涵，再以管涵分流方式將雨水橫越臺鐵鐵路往鶯歌溪排放，另又須考量平交道的火車班次相當密集，如以明挖工法施作勢必嚴重影響火車通行，造成通勤族的不便，再幾經評估後，採地下推進工法施作，將影響降到最低。

他說，工程完工後，可在強降雨及颱風來臨時能發揮分流功能，不僅改善周邊排水不良情形也降低豪大雨對交通造成的衝擊，不再發生火車因為大雨導致停駛的不便，以保障市民生命財產安全。

工班蔡主任說，做這項工程真的很辛苦，從110年10月1日開工，總共做了576天，這些做工人的日子，有的要在地底下挖，挖一整天還挖不到1米，有時候還會遇到地下湧水，水一直湧來真的很難處理，必須要抽水將水先抽乾，才能繼續施工，工作雖然辛苦，但想到這個工程做好後，這裡就不會再淹水，這樣辛苦也算是值得了。

宋德仁說，施工團隊在施工過程中相當辛苦，不但受到地下水影響，又遇自來水管線、中油管線、台電電纜及鐵路段等施工障礙，我們不放棄任何改善積淹水的決心，經耐心溝通協調終告克服，讓新北市成為安居樂業之友善環境。