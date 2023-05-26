日本長野縣昨（25日）才發生罕見的刀槍殺人4死凶案，今天東京都竟也傳出槍響。東京都南部町田市今天（26）晚上8點左右發生槍擊事件，一人中彈受傷失去意識。目擊證人也稱，有多名兇嫌從現場駕駛一亮白色的車子逃離現場。稍晚東京警視廳證實，傷者已死亡。全案正由警方調查中。

共同社報導，東京警視廳已確認，在JR町田車站外遭槍擊的男子送醫後宣告死亡，年齡初判50多歲，可能是黑社會人士。東京電視台報導，死者胸口中了好幾槍；槍手身著西裝，年約30多歲。

據《NHK》26日報導，東京町田警方接獲報案：「有人被手槍擊中！」，目前一名人士中彈受傷並昏迷不醒。據悉，受害者應為涉及暴力團（黑幫）的成員。

此外，有目擊證人報告稱，有多人駕駛一輛白色乘用車從現場逃離。目前正詳細調查事發經過。事件現場位於JR町田站附近的繁華區，周邊有許餐飲店。

附近一間飲食店的員工表示「大約在晚間8點左右，我們聽到了幾聲類似手槍射擊的聲音。聲音似乎從遠處逐漸靠近。在警察到場之前，我們都不敢走出店外，所以並不清楚詳細情況。附近有很多餐廳，那個時間段也有不少人經過，聽到聲音後，看起來好像有人逃離現場。真的很可怕。」

在現場附近的另一家餐廳工作的男子表示：「大約有6輛警車到達，還有1輛救護車。通往巴士總站的人行天橋被封鎖了。」

共同社報導，中槍者陷入昏迷。《每日新聞》報導，案發現場是JR町田車站附近一處商業大樓的喫茶店。東京電視台報導，現場附近店鋪的店員說，晚間7點半左右開始清理店面時聽到槍聲，大約5到6聲，「感覺像是邊走邊開槍，我和其他店員趕緊躲進商店後面」。

《朝日新聞》報導，案發地點在在東京都町田市原町田三丁目的JR町田車站前鬧街，現場已發起方所線。中槍倒地男子處於心肺停止狀態。町田警署下午7點40分左右接到報案電話，警署說，男子是胸口中槍，周圍地面有類似彈殼物品。相關人士透露，逃離現場的男子身穿黑色衣物。目擊的飲食店店員說，開槍的人年約50多歲，開了3槍。